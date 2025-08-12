USA : Commerzbank attend toujours une baisse de taux

Revenant sur les chiffres de l'inflation américaine dévoilés en début d'après-midi, Commerzbank confirme son opinion que la Réserve fédérale devrait baisser ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion prévue en septembre.



En juillet par rapport à juin, le taux d'inflation annuel est resté stable à 2,7% en données brutes et a augmenté légèrement à 3,1% en données sous-jacentes, des niveaux légèrement sous les consensus des économistes.



Par rapport au mois précédent, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,2% au total et de 0,3% hors énergie et alimentation, ce dernier ressortant ainsi à son plus haut niveau depuis janvier, selon Commerzbank.



'Cependant, la dernière accélération est due davantage à la hausse des prix des services qu'aux droits de douane sur les biens importés', tempère la banque allemande, pour qui 'il y a encore peu de signes d'une flambée massive des prix'.