USA : confiance du consommateur en recul selon le Conference Board

La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est dégradée en septembre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board, dont l'indice ressort à 94,2 pour le mois qui s'achève, contre 97,8 en août (révisé d'une estimation initiale de 97,4).



Le moral des ménages américains, tel qu'évalué par l'organisation patronale, ressort ainsi plus bas qu'attendu par les analystes : à titre de comparaison, Jefferies anticipait au contraire une remontée de l'indice vers 99.



Dans le détail, le sous-indice d'évaluation de la situation présente a chuté de 7 points à 125,4 et celui des attentes s'est tassé de 1,3 point à 73,4, un niveau bien inférieur au seuil des 80 signalant habituellement une récession à venir.