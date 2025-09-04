USA : croissance plus vigoureuse que prévu dans les services en août

La croissance du secteur des services aux Etats-Unis s'est révélée nettement plus vigoureuse que prévu au mois d'août, montrent jeudi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



En dépit de l'impact des nouveaux droits de douane, l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur tertiaire a grimpé à 52 le mois dernier, après 50,1, au-dessus de la barre des 50 points indiquant une croissance de l'activité pour un troisième mois consécutif. Il s'agit de son 13ème mois d'expansion sur 14.



Les économistes l'attendaient en moyenne autour de 51.



Le sous-indice ISM de l'activité dans les services a progressé à 55 en août, contre 52,6 le mois précédent, tandis que celui de l'emploi a légèrement augmenté à 46,5 après 46,4 en juillet.



Le sous-indice des nouvelles commandes s'inscrit lui aussi en vive hausse, à 56 contre 50,3, alors que celui des prix acquittés s'est replié de 69,9 à 69,2.

