USA : des créations de postes bien en dessous des attentes

L'économie américaine n'a généré que 22 000 emplois non agricoles en août, selon le Département du Travail (DoL), un nombre donc nettement inférieur aux attentes des économistes, qui étaient en général de l'ordre de 75 000.



'La hausse de l'emploi dans la santé a été partiellement contrebalancée par des pertes dans l'administration fédérale, ainsi que dans l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz', explique le DoL.



Le taux de chômage s'est en outre accru de 0,1 point à 4,3%, conformément au consensus de marché, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,3%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 3,7% sur un an.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de +14 000 à -13 000 pour juin mais de +73 000 à +79 000 pour juillet, soit un solde de révision total de -21 000 pour ces deux mois.