USA : fort recul hebdomadaire des stocks de pétrole brut

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 415,4 millions de barils lors de la semaine du 8 septembre, signalant une baisse de 9,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 4 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 2,3 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 93,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.