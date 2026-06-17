USA : forte baisse des stocks de pétrole brut la semaine passée
Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux États-Unis s'élevaient à 418,2 millions de barils lors de la semaine se terminant le 12 juin, signalant une baisse de 8,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.
Publié le 17/06/2026 à 16:49
Par comparaison, les analystes tablaient sur un repli bien plus limité des stocks de pétrole brut, de 4,6 millions de barils, mais sur une baisse un peu plus forte des réserves d'essence, de 1 million de barils.