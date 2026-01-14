USA : hausse de 0,2% des prix à la production en novembre
Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, en données totales comme en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.
Publié le 14/01/2026 à 14:40
Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs s'est accélérée à des rythmes de 3% en données brutes et de 3,5% en données sous-jacentes, à comparer à des taux annuels de respectivement 2,8% et 3,4% en octobre.