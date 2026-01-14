L'administration américaine précise que cette légère augmentation des prix producteurs totaux d'un mois sur l'autre peut être attribuée à un bond de 0,9% des prix des biens, tandis que ceux des services sont restés stables.

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs s'est accélérée à des rythmes de 3% en données brutes et de 3,5% en données sous-jacentes, à comparer à des taux annuels de respectivement 2,8% et 3,4% en octobre.