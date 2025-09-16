USA : hausse de 0,3% des prix à l'import en août

Les prix américains à l'importation sont ressortis en hausse de 0,3% en août, par rapport au mois précédent, une hausse qui atteint 0,4% hors carburant. Le consensus tablait sur une baisse de 0,1%.



De leur côté, les prix à l'exportation ont aussi augmenté de 0,3%, même en excluant les denrées agricoles. Le consensus tablait pour sa part sur une stabilité des prix.



Les données du Département du Travail indiquent enfin qu'en rythme annuel (c'est-à-dire entre août 2024 et août 2025), les prix à l'importation sont restés stables tandis que les prix à l'export se sont appréciés de 3,4%.