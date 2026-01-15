Ce dernier précise qu'il ne peut donner de variation pour novembre par rapport au mois précédent, n'ayant pu collecter de données en octobre en raison de la fermeture qui a alors paralysé nombre d'administrations fédérales américaines.
Par rapport à novembre 2024, les prix à l'import des Etats-Unis sont restés presque stables (+0,1%), freinés par les prix de l'énergie (en chute de 6,6%) sans lesquels ils ont augmenté de 0,7%, tandis que les prix à l'export se sont accrus de 3,3%.
USA : hausse de 0,4% des prix à l'importation sur deux mois
Les prix américains à l'importation sont ressortis en hausse de 0,4% sur deux mois entre septembre et novembre 2025, tandis que ceux à l'exportation se sont accrus de 0,5% sur la même période, d'après le Département du Travail.
Publié le 15/01/2026 à 14:48
