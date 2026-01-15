USA : hausse de 0,4% des prix à l'importation sur deux mois

Les prix américains à l'importation sont ressortis en hausse de 0,4% sur deux mois entre septembre et novembre 2025, tandis que ceux à l'exportation se sont accrus de 0,5% sur la même période, d'après le Département du Travail.

Ce dernier précise qu'il ne peut donner de variation pour novembre par rapport au mois précédent, n'ayant pu collecter de données en octobre en raison de la fermeture qui a alors paralysé nombre d'administrations fédérales américaines.



Par rapport à novembre 2024, les prix à l'import des Etats-Unis sont restés presque stables (+0,1%), freinés par les prix de l'énergie (en chute de 6,6%) sans lesquels ils ont augmenté de 0,7%, tandis que les prix à l'export se sont accrus de 3,3%.