Ce dernier précise qu'il ne peut donner de variation pour novembre par rapport au mois précédent, n'ayant pu collecter de données en octobre en raison de la fermeture qui a alors paralysé nombre d'administrations fédérales américaines.

Par rapport à novembre 2024, les prix à l'import des Etats-Unis sont restés presque stables (+0,1%), freinés par les prix de l'énergie (en chute de 6,6%) sans lesquels ils ont augmenté de 0,7%, tandis que les prix à l'export se sont accrus de 3,3%.