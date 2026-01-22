USA : hausse de 3,6 millions de barils des stocks de pétrole brut
Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 426 millions de barils lors de la semaine du 12 janvier, signalant une hausse de 3,6 millions de barils par rapport à la semaine précédente.
Publié le 22/01/2026 à 18:20
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 93,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 8,8 millions de barils/jour.