USA : hausse de 6,4 millions de barils des stocks de pétrole brut

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 427,6 millions de barils lors de la semaine du 3 novembre, signalant une hausse de 6,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 0,6 million de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 0,9 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,9 millions de barils/jour.