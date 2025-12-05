USA : hausse de l'indice de confiance du Michigan en décembre

Le moral des ménages américains s'est amélioré en décembre avec la fin du "shutdown" gouvernemental qui s'était traduit par une fermeture des administrations fédérales pendant plus d'un mois et demi et l'interruption du versement de certaines d'aides financières, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.



L'indice de confiance a progressé à 53,3 contre 51 en novembre, alors que les économistes l'attendaient autour de 52.



"Les consommateurs montrent quelques signes d'amélioration modestes depuis le mois de novembre sur un certain nombre de points, mais le sentiment d'ensemble reste largement morose en raison du fardeau que représentent les prix élevés", a commenté Joanne Hsu, la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, dans un communiqué.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est replié à 50,7 contre 51,1 le mois précédent, tandis que celle ayant trait à leurs anticipations s'est accrue de 51 à 55 d'un mois sur l'autre.



L'anticipation d'inflation à un an mesurée par l'enquête - une composante également très surveillée par les marchés - est revenue à 4,1% contre 4,5% en novembre, au plus bas depuis le début de l'année.