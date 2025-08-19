USA : hausse des mises en chantier de logements en juillet

Le Département du Commerce fait état d'une augmentation de 5,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juillet 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.428.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Toutefois, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- se sont contractées de 2,8% le mois dernier, à 1.354.000. Enfin, les achèvements de logements ont progressé de 6% à 1.415.000.