USA : hausse hebdomadaire des nouvelles inscriptions au chômage

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 197 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 20 juillet, en hausse de 9 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 187 000 à 188 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 200 000 nouvelles inscriptions.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 202 750, en baisse de 5 000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 782 000 lors de la semaine au 13 juillet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 7 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.