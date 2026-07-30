USA : hausse moins élevée que prévu de l'indice PCE

Au mois de juin, l'indicateur "préféré" de la Fed pour surveiller l'inflation a moins progressé que prévu. L'indice des prix à la consommation des ménages, qui mesure la variation des prix des biens et services achetés par les particuliers dans le but de les consommer, hors produits alimentaires et énergétiques, a augmenté de 0,1%, contre des attentes à +0,2%.

En rythme annuel, il n'a pas réservé de surprise en s'installant à +3,3%.



Toujours selon le Bureau of Economis Analysis, le revenu personnel a progressé de 0,2% en juin, tandis que les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,3%, contre +0,4% attendu.