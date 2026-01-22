USA : hausse moins importante qu'attendu des nouvelles inscriptions au chômage

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est accru de 4,4% en rythme annualisé au 3e trimestre 2025, selon le Département du Commerce, qui avait annoncé un taux de 4,3% en toute première estimation il y a un mois.

Cette très légère révision en hausse traduit donc une accélération d'autant plus forte par rapport à l'augmentation de 3,8% enregistrée au 2e trimestre. Par comparaison, Jefferies anticipait une confirmation de l'estimation initiale.



L'augmentation du PIB réel au 3e trimestre reflète une hausse des dépenses de consommation, des exportations, des dépenses publiques et de l'investissement. Les importations, qui sont une soustraction dans le calcul du PIB, ont diminué.



Par ailleurs, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,8% sur un an au 3e trimestre, après une hausse de 2,1% au trimestre précédent. Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, il s'est accru de 2,9%, contre 2,6% précédemment.