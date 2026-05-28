USA : hausse moins importante que prévu de l'indice des prix PCE en avril

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE), une mesure particulièrement surveillée par la Fed, a augmenté de 0,4% en avril, contre une prévision +0,5%. En rythme annuel, il a progressé de 3,8%, conformément aux attentes, marquant une accélération par rapport aux 3,5% enregistrés en mars.



En données core, soit hors produits alimentaires et énergétiques, la hausse est de 0,2% le mois dernier, contre une estimation plus pessimiste à +0,3%, portant la croissance en rythme annuel à 3,3%, comme prévu et +3,2% un mois plus tôt.