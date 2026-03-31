USA : hausse surprise de la confiance des consommateurs (ConfBoard)

L'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board est ressorti en hausse de 0,8 point à 91,8 sur le mois qui s'achève, contre 91 en février (chiffre révisé de 91,2 en estimation initiale).

Bien que modeste, il s'agit d'une progression surprise, puisque les économistes anticipaient généralement un recul de cet indice : ceux de Jefferies l'attendaient par exemple en baisse à 87 pour le mois de mars.



Cette amélioration d'un mois sur l'autre repose sur une meilleure évaluation de la situation présente par les consommateurs, une composante en hausse de 4,6 points à 123,3. En revanche, la composante de leurs attentes s'est contractée de 1,7 point à 70,9.



"La confiance générale s'est légèrement améliorée pour le deuxième mois consécutif. Néanmoins, l'indice suit une tendance générale à la baisse depuis 2021", constate Dana M. Peterson, économiste en chef du Conference Board.