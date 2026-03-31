USA : hausse surprise de la confiance des consommateurs (ConfBoard)
L'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board est ressorti en hausse de 0,8 point à 91,8 sur le mois qui s'achève, contre 91 en février (chiffre révisé de 91,2 en estimation initiale).
Publié le 31/03/2026 à 16:32
Cette amélioration d'un mois sur l'autre repose sur une meilleure évaluation de la situation présente par les consommateurs, une composante en hausse de 4,6 points à 123,3. En revanche, la composante de leurs attentes s'est contractée de 1,7 point à 70,9.
"La confiance générale s'est légèrement améliorée pour le deuxième mois consécutif. Néanmoins, l'indice suit une tendance générale à la baisse depuis 2021", constate Dana M. Peterson, économiste en chef du Conference Board.