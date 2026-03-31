Bien que modeste, il s'agit d'une progression surprise, puisque les économistes anticipaient généralement un recul de cet indice : ceux de Jefferies l'attendaient par exemple en baisse à 87 pour le mois de mars.

Cette amélioration d'un mois sur l'autre repose sur une meilleure évaluation de la situation présente par les consommateurs, une composante en hausse de 4,6 points à 123,3. En revanche, la composante de leurs attentes s'est contractée de 1,7 point à 70,9.

"La confiance générale s'est légèrement améliorée pour le deuxième mois consécutif. Néanmoins, l'indice suit une tendance générale à la baisse depuis 2021", constate Dana M. Peterson, économiste en chef du Conference Board.