USA : hausse surprise des prix à l'importation en juin

Les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,3% en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, alors que les économistes anticipaient en moyenne un repli de 0,7% le mois dernier.

En excluant la catégorie des carburants, dont les prix à l'importation se sont tassés de 0,4% en rythme séquentiel, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% le mois dernier par rapport à mai.



De leur côté, les prix américains à l'exportation ont baissé de 0,6% en juin par rapport à mai (-0,7% hors produits agricoles), alors que le consensus ressortait à -0,4%. En rythme annuel, les prix à l'importation et à l'exportation ont progressé respectivement de 7,1% et de 10,2% en juin.