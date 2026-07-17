USA : hausse surprise des prix à l'importation en juin
Les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,3% en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, alors que les économistes anticipaient en moyenne un repli de 0,7% le mois dernier.
De leur côté, les prix américains à l'exportation ont baissé de 0,6% en juin par rapport à mai (-0,7% hors produits agricoles), alors que le consensus ressortait à -0,4%. En rythme annuel, les prix à l'importation et à l'exportation ont progressé respectivement de 7,1% et de 10,2% en juin.