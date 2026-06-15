USA : hausse timide de la production industrielle en mai
Après une augmentation de 0,9% en avril par rapport au mois précédent (révisée par rapport à l'estimation initiale de 0,7%), la production industrielle américaine s'est accrue de seulement 0,1% en mai, à comparer à une hausse de 0,3% attendue par le consensus.
Publié le 15/06/2026 à 15:27
Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine a augmenté de 0,1 point à 76,2% en mai, un niveau encore inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme sur la période 1972-2025.