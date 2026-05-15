USA : indice Empire State a un plus haut de plus de quatre ans en mai

L'activité des entreprises manufacturières a fortement augmenté dans l'État de New York en mai, selon la Fed de New York, dont l'indice général des conditions économiques a grimpé de neuf points pour atteindre 19,6, son niveau le plus élevé depuis plus de quatre ans.

Les nouvelles commandes et les livraisons ont considérablement augmenté pour le 2e mois consécutif. Les commandes non remplies ont monté, les délais de livraison ont considérablement été allongés et la disponibilité des approvisionnements s'est quelque peu détériorée.



Les niveaux d'emploi et la semaine de travail moyenne ont tous deux continué d'augmenter. Le rythme des hausses des prix des intrants et de vente a fortement augmenté. Enfin, les entreprises sont devenues plus optimistes quant à leurs perspectives.