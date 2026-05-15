USA : indice Empire State a un plus haut de plus de quatre ans en mai
L'activité des entreprises manufacturières a fortement augmenté dans l'État de New York en mai, selon la Fed de New York, dont l'indice général des conditions économiques a grimpé de neuf points pour atteindre 19,6, son niveau le plus élevé depuis plus de quatre ans.
Publié le 15/05/2026 à 14:42
Les niveaux d'emploi et la semaine de travail moyenne ont tous deux continué d'augmenter. Le rythme des hausses des prix des intrants et de vente a fortement augmenté. Enfin, les entreprises sont devenues plus optimistes quant à leurs perspectives.