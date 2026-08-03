USA : indice ISM manufacturier meilleur que prévu en juillet
L'indice d'activité manufacturière de l'ISM (Institute for Supply Management) pour les Etats-Unis ressort à 55,6 pour le mois de juillet, en nette progression par rapport à son niveau de 53,3 du mois précédent, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une hausse à 54. Il est à son plus haut niveau depuis le mois de mai 2022.
L'indice se renforce ainsi au-dessus du seuil des 50, qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité d'un secteur. Pour rappel, selon la terminologie de l'ISM, plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.
Par comparaison, l'indice PMI manufacturier de S&P Global, publié un quart d'heure plus tôt, est ressorti à 53,9 au titre du mois écoulé. Stable par rapport à juin, celui-ci traduit un rythme solide, mais inchangé, de l'expansion du secteur manufacturier américain.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.