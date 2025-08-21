USA : indice Philly Fed de retour juste sous zéro

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a fléchi ce mois-ci, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête de la Fed locale, l'indice 'Philly Fed' de diffusion de l'activité générale courante étant passé de +15,9 en juillet à -0,3 en août.



Dans le détail, l'indice des nouvelles commandes a plongé en territoire négatif et celui des livraisons a également baissé, mais est resté positif. L'indice de l'emploi a continué de suggérer des augmentations globales.



Les deux indices de prix (payés et reçus) sont demeurés élevés. Enfin, les entreprises ont continué de s'attendre à une croissance au cours des six prochains mois, des attentes qui étaient un peu plus généralisées.