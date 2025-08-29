USA : indice UMich révisé en baisse pour le mois d'août

Le moral des ménages américains s'est dégradé en août, à en croire l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan (UMich), qui ressort en définitive à 58,2 pour le mois qui s'achève, à comparer à 61,7 en juillet.



Cette dégradation s'avère même plus sensible qu'estimé initialement, puisque l'indice était paru à 58,6 en estimation préliminaire il y a deux semaines, estimation dont les économistes anticipaient globalement une confirmation.



La baisse d'un mois sur l'autre reflète avant tout une perception dégradée des conditions économiques actuelles (sous-indice en chute de 6,3 points à 61,7), et dans une moindre mesure des attentes des consommateurs (-1,8 point à 55,9).