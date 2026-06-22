USA-Iran : des progrès encourageants lors des pourparlers en Suisse

Les Bourses européennes reculent hormis Amsterdam (+0,25%), malgré des négociations en bonne voie entre les Etats-Unis et l'Iran pour trouver une paix durable au Moyen-Orient. Elles ont débuté hier dans un hôtel de luxe près de Lucerne en Suisse. Le vice-président américain JD Vance les a qualifiées d'"historiques". Le CAC 40 se dirige vers une deuxième séance de suite dans le rouge, perdant 0,69% à 8 362,77 points. L'Euro Stoxx 50 cède 0,05% à 6 289,82 points.

Washington et Téhéran ont achevé aux premières heures lundi une première séance de pourparlers. Les négociations, organisées en Suisse, doivent se poursuivre toute cette semaine.



Dans un communiqué, le ministère suisse des Affaires étrangères a salué "l'accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours". Selon le ministère, "cette feuille de route crée les conditions pour l'ouverture immédiate de nouvelles discussions techniques".



La délégation iranienne, qui a participé à ces pourparlers avec les Etats-Unis sous médiation du Pakistan et du Qatar, rentre lundi à Téhéran "après 18 heures d'intenses discussions", selon les informations rapportées par l'agence de presse Irna.



Protéger les voies maritimes d'Ormuz



Américains et Iraniens se sont entendus pour établir une "ligne de communication (...) avec l'objectif d'assurer un passage sûr pour les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz", voie maritime stratégique par laquelle passent ordinairement 20% des hydrocarbures mondiaux. L'Iran avait annoncé sa refermeture après des attaques israéliennes au Liban contre le Hezbollah, son allié.



Le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d'après le protocole d'accord.

Téhéran veut toutefois imposer des "droits de redevance" pour les services fournis sur ce passage qui "ne reviendra pas à la situation d'avant-guerre", avait averti le négociateur iranien en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf.



"La réouverture du détroit devrait permettre un retour du trafic global à son niveau d'avant-crise d'ici un mois. Sur le marché du gaz, en revanche, le Qatar a indiqué que 20% de sa production, soit 4% de l'offre mondiale de GNL, resterait indisponible pendant plusieurs années compte tenu des réparations nécessaires", a commenté Edmond de Rothschild Asset Management.



En outre, l'Iran et les Etats-Unis se sont mis d'accord pour créer une "cellule de gestion des conflits" en vue de mettre fin aux affrontements au Liban, qui ont fragilisé le cessez-le-feu en vigueur au Moyen-Orient, ont annoncé lundi les médiateurs pakistanais et qatari.



Dans ce contexte, les cours du pétrole diminuent à nouveau se situant sous les 80 dollars. Le prix du baril de Brent perd 0,15% à 79,14 USD. Celui du WTI recule de 1,52% à 75,19 USD.



Outre l'actualité géopolitique, au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer a annoncé ce lundi sa démission, précisant qu'un nouveau dirigeant serait en place d'ici la rentrée parlementaire en septembre. L'instabilité règne : un septième chef de gouvernement sera choisi en dix ans au Royaume-Uni.



Lisi, Pierre & Vacances en forme



Dans l'actualité des sociétés cotées, l'action Lisi (+2,67%) enregistre l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 à la suite d'une initiation par Berenberg. Dans une note intitulée "Attachez vos ceintures" publiée ce matin, l'intermédiaire financier juge que le groupe industriel, vieux de 250 ans, est un acteur bien établi du secteur qui présente un narratif d'investissement séduisant au vu de son positionnement sur ses métiers, d'abord l'automobile mais surtout l'aéronautique. Berenberg initie ainsi la couverture du titre à l'achat avec un objectif de cours de 81 euros.



Dans le cadre de sa revue stratégique, Pierre & Vacances (+4,06%) affiche l'une des plus fortes hausses du marché SRD. Le spécialiste du tourisme de proximité a reçu une offre ferme et intégralement financée de Mubadala Capital, pour acquérir tous les titres en circulation de la société par voie d'offre publique d'achat volontaire en numéraire.



Pour sa reprise de cotation, le titre 2CRSi (-20%) dégringole, après avoir chuté de 43,05% jeudi et avoir suspendu vendredi sa cotation, suite aux accusations de Grizzly Research. Jeudi, la société qui fabrique des serveurs informatiques haute performance et des solutions innovantes pour l'IA, a été la cible du vendeur à découvert Grizzly Research. Ce dernier a accusé 2CRSi d'avoir créé une structure frauduleuse aux Etats-Unis "pour fabriquer une histoire de croissance à l'intention des investisseurs" et estime que "les investisseurs, les régulateurs et les auditeurs ont été délibérément trompés".



En Europe, la compagnie britannique à bas prix easyJet (+2,32%) a repoussé une troisième offre de rachat du fonds d'investissement américain, qui proposait 625 pence par action, après avoir offert 560 GBX puis 600 GBX. Le conseil d'administration d'easyJet a encore refusé de négocier sur cette nouvelle base. En conséquence, Castlelake a choisi de rendre son projet public, pour permettre aux actionnaires de se faire une opinion, avant l'échéance réglementaire du 26 juin.



Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance demain des indices PMI du mois de juin à la fois en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.