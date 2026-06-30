USA-Iran : l'ouverture de discussions sous l'égide du Qatar

En hausse la veille, les marchés américains devraient flirter avec l'équilibre mardi alors que des signaux de désescalade se profilent entre Américains et Iraniens, deux jours après des échanges de frappes. Les deux camps ont annoncé hier la tenue de réunions cette semaine au Qatar. Téhéran invoque des rencontres techniques sans négociations directes avec les Etats-Unis. Washington évoque de son côté des "réunions de haut niveau". Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq devraient gagner respectivement 0,01% et 0,09%.

Hier, Donald Trump a confirmé la tenue de nouvelles discussions avec Teheran en publiant un message sur le réseau Truth Social: "L'IRAN A DEMANDE UNE REUNION. ELLE AURA LIEU DEMAIN (mardi) A DOHA !".



La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a ensuite annoncé sur Fox News, la chaîne de télévision d'information en continu américaine, que les émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient dans la capitale du Qatar.



Pourtant, avant 13h heure française, la réaction du Qatar est tombée, l'un des pays médiateurs dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed Al Ansari, a affirmé ce mardi aux journalistes qu'aucune réunion "de haut niveau ni aucune discussion directe n'était prévue dans les jours à venir à Doha entre Washington et Teheran".



Aux alentours de 13h40, devant la presse, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï a quant à lui précisé que des discussions auraient probablement lieu demain à Doha, mais uniquement entre l'Iran et le Qatar au sujet notamment "du déblocage des avoirs iraniens gelés". Il fait ici référence aux sommes iraniennes bloquées à l'étranger à cause des sanctions américaines, au coeur des négociations en vue d'un accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis.



L'Iran a haussé le ton ce mardi déclarant qu'il répondrait systématiquement à toute violation par les Etats-Unis du protocole d'accord conclu en vue de mettre fin à la guerre. Cette fermeté intervient après la reprise de frappes mutuelles durant le week-end qui fragilise la trêve.



En outre, le trafic dans le détroit d'Ormuz a ralenti ce week-end après deux attaques de navires, preuve de la cristallisation des tensions entre les deux camps autour du contrôle de cette voie de passage stratégique.



Dans ce contexte, les cours du pétrole progressent. Le Brent gagne 0,95% à 73,24 dollars. Le WTI avance de 1,02% à 71,16 USD.



Sur ce sujet, Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche pour LBP AM, considère que "le détroit d'Ormuz va poursuivre sa réouverture. Les prix énergétiques devraient se stabiliser à des niveaux bas à court terme, et sûrement rester relativement faibles en 2027, autour de 75 USD le baril de pétrole (Brent). Cela reflète un marché pétrolier qui resterait en excès d'offre, comme avant la guerre".



Concentrix attendu en forte baisse



Dans l'actualité des sociétés cotées, Concentrix devrait fortement chuter de près de 24% au lendemain de la publication de ses résultats décevants au deuxième trimestre. Son résultat opérationnel a reculé à 95,4 millions de dollars, contre 148,3 millions un an plus tôt, tandis que sa marge d'EBITDA ajustée s'est établie à 14,1 %, en baisse de 70 points de base. L'entreprise mondiale de technologie et de services a réduit hier ses objectifs de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice ajusté, invoquant une pression financière accrue sur ses clients. Elle anticipe désormais des revenus compris entre 9,93 et 10,03 MdsUSD, contre une estimation précédente située entre 10,04 et 10,18 MdsUSD. Le bénéfice ajusté est anticipé entre 10,83 et 11,18 USD contre une fourchette antérieure entre 11,48 et 12,07 USD.



Producteur américain de granulats et de matériaux de construction, Martin Marietta Materials a annoncé l'acquisition de Lhoist North America dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions valorisée à 13,5 MdsUSD. Le groupe versera 7 milliards de dollars en espèces et remettra 6,5 milliards de dollars en actions afin de financer cette transaction, qui doit lui permettre de renforcer sa présence sur le marché des produits à base de chaux.



Après la clôture des marchés ce mardi, Nike dévoilera ses résultats du quatrième trimestre de son exercice 2025/2026.



Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 15h de l'indice S&P/Case-Shiller du prix des logements en avril suivi de l'indice de Chicago à 15h45. Le rapport JOLTS sur l'emploi du mois de mai sera publié à 16h en même temps que l'indice de confiance des consommateurs du mois de juin.