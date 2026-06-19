USA-Iran : report des négociations prévues en Suisse

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance ce vendredi, les Bourses européennes progressent, hormis Amsterdam. Elles virent au vert après que la Suisse a annoncé le report des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran prévus ce vendredi. Les marchés américains sont fermés aujourd'hui pour Juneteenth, le jour férié commémorant l'abolition de l'esclavage. Le CAC 40 gagne 0,32% à 8 494,70 points et pourrait enchaîner une deuxième séance de suite dans le vert. L'Eurostoxx 50 avance de 0,18% à 6 334,79 points.

Alors que les négociations devaient se dérouler ce vendredi en Suisse entre l'Iran et les États-Unis en vue d'un accord pour mettre un terme au conflit au Moyen-Orient, celles-ci ont été reportées, a confirmé le gouvernement suisse. Cette annonce intervient quelques heures après la déclaration de la Maison Blanche confirmant l'annulation du départ du vice-président américain JD Vance pour le pays des Helvètes. Aucune autre date n'a été communiquée pour ces pourparlers.



"Les discussions prévues entre les États-Unis, l'Iran, le Qatar et le Pakistan ont été reportées. La Suisse reste disposée à faciliter ces discussions. Les travaux préparatoires correspondants se poursuivent", a annoncé le ministère des Affaires étrangères suisse dans un message transmis à l'AFP.



Centrées sur le programme nucléaire de Téhéran, ces discussions programmées (qui doivent durer 60 jours et qui pourraient être reconductibles) font suite au cessez-le-feu négocié par accord-cadre, après l'offensive américano-israélienne du 28 février dernier.



Au micro de Franceinfo ce matin, le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a assuré que la France participerait aux négociations entre les États-Unis et l'Iran à propos des questions nucléaires: "la France sera intégrée car les concessions iraniennes qui seront obtenues le seront en contrepartie des levées des sanctions sur l'Iran. La France devra donner son accord pour la levée de ces sanctions".



Hier, Donald Trump a jugé que le protocole d'accord signé depuis Versailles avec l'Iran, considéré trop favorable à Téhéran par ses opposants, était une "victoire" pour les États-Unis.



"Malgré les craintes sur la pérennité de cet accord, il nous semble que la volonté est extrêmement forte des deux côtés de revenir à un régime de stabilité. Au total, nous retenons comme argument essentiel la déclaration du président Trump faite hier : 'je voulais éviter une catastrophe économique si [ce conflit] avait continué' ", a commenté Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche pour LBP AM.



Par ailleurs, hier, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a prévenu dans un message publié sur X avoir levé hier son blocus maritime des ports iraniens. L'armée américaine avait empêché pendant plus de deux mois les navires de débarquer en Iran ou d'en partir.



Le détroit d'Ormuz s'anime



Après la signature d'un protocole d'accord, un premier navire de transport de gaz naturel liquéfié (GNL) battant pavillon français a traversé, hier le détroit d'Ormuz, selon les données de MarineTraffic et de Kpler.



Dans ce contexte géopolitique, les cours du pétrole progressent. Le Brent gagne 0,81% à 79,90 dollars. Le WTI avance de 1,40% à 76,51 USD.



Dans l'actualité des sociétés, 2CRSi a annoncé avoir pris acte de la publication de Grizzly Research contenant des allégations graves, que la société conteste "fermement". Dans son communiqué publié hier, le concepteur et fabricant de serveurs haute performance et écoénergétiques indique que "dans un souci de transparence, de rigueur et d'égalité d'accès à l'information, avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de son titre, afin d'apporter une réponse détaillée aux allégations formulées dans la publication et de permettre au marché de disposer d'éléments d'appréciation complets".



Ce matin, Arverne indique que son PDG et fondateur, Pierre Brossollet, a conclu des contrats d'acquisition de blocs d'actions hors marché représentant 5,76% du capital, réaffirmant ainsi sa confiance dans la trajectoire de la société de solutions géothermales.



En Europe, Prosus, a dévoilé ses résultats annuels 2025/2026 clos en mars. Sur cette période, le spécialiste de l'internet grand public et l'un des principaux investisseurs dans le secteur de la technologie a généré plus de 7,3 milliards de dollars de chiffres d'affaires et plus de 1,1 milliard d'Ebitda ajusté pour l'Ecosystème (anciennement appelé Ecommerce). Sur cet exercice, le bénéfice ajusté de référence par action ordinaire N provenant des activités poursuivies devrait connaître une croissance comprise entre 19 et 28%.



Evonik (+4,55%) se reprend vendredi matin à la Bourse de Francfort (au lendemain d'un repli de 3,23%). Ce matin, plusieurs analystes dont DZ Bank réagissent aux annonces de la veille portant sur de nouvelles mesures structurelles et de réduction de coûts au cours des prochaines années. Jeudi, le spécialiste des produits chimiques a annoncé la suppression de 3 200 postes, dont 2 150 en Allemagne. Cette mesure s'étalera de 2027 jusqu'à la fin de l'année 2029. La société y voit un potentiel considérable grâce à des gains d'efficacité, à la digitalisation et à l'externalisation.



Côté statistiques, les volumes de vente au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 1,2% en mai 2026 par rapport au mois précédent, après une baisse de 1% en avril (révisée à partir d'une baisse de 1,3% annoncée initialement) et une hausse de 0,7% en mars (révisée à partir d'une hausse de 0,6%). L'Office for National Statistics (ONS), qui publie ces chiffres, précise que les détaillants ont indiqué que les promotions et les températures élevées observées en mai avaient stimulé les volumes de ventes des détaillants hors magasin et des grands magasins.