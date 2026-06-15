USA-Iran : un accord de paix entériné le 19 juin en Suisse

Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé au terme de la première séance de la semaine. A mi-séance, ils avaient bien accueilli l'annonce d'un protocole d'accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran. Comme l'a confirmé le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, la signature est prévue le 19 juin prochain à Genève. Enchaînant une troisième séance de suite dans le positif, le CAC 40 a gagné 0,40% à 8 384,01 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,78% à 6 235,97 points. Londres et Amsterdam se sont repliées respectivement de 0,39% et 0,52%.

Hier soir, Donald Trump a déclaré sur le réseau Truth Social que l'accord avec l'Iran est "désormais finalisé", incluant la réouverture du détroit d'Ormuz, la levée du blocus naval américain et un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient, y compris au Liban. La signature annoncée ce vendredi mettrait alors fin à un conflit d'environ quatre mois entre Américains et Iraniens.



Devant la chaîne américaine de télévision Fox News, le vice-président américain Vance prévoit d'assister à la signature en Suisse, ajoutant que la présence du président américain était également "possible".



De son côté, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a certifié dans la nuit de dimanche à lundi qu'un accord a été trouvé entre Washington et Téhéran, tout en soulignant que" l'Iran a remporté de grandes victoires dans cette guerre".



En outre, les pays de l'E4 (Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie) ont salué hier cet accord, se disant prêts à lever certaines sanctions pesant sur l'Iran, dans un communiqué conjoint. "L'Iran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis, l'Iran et l'AIEA à cette fin", ont déclaré les dirigeants de ces pays européens, cités dans le communiqué. Ils précisent être "disposés à lever les sanctions pertinentes en réponse à des mesures claires et vérifiables de la part de l'Iran concernant son programme nucléaire".



À la suite de ce fort signe de désescalade, l'agence de presse Mehr a évoqué lundi l'existence d'un texte. Celui-ci est présenté comme étant un protocole d'accord en 14 points entre l'Iran et les États-Unis. Le document publié par Mehr prévoit "le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au cours de la période de négociation de 60 jours" qui s'ouvrira après la conclusion du protocole d'accord. "La moitié de cette somme doit être mise à la disposition de l'Iran avant le début des négociations", précise le texte, qui n'a pas été confirmé officiellement.



Le pétrole en forte baisse, Saint-Gobain s'envole



"Le scénario de cessez-le-feu / désescalade entre l'Iran et les États-Unis renforce le contexte macroéconomique que nous évoquons avec les investisseurs depuis plusieurs semaines : une baisse du risque géopolitique, des prix du pétrole plus faibles, un ralentissement des pressions inflationnistes et un dollar américain plus faible constituent un environnement favorable aux marchés émergents", a commenté Paulo Salazar, head of emerging markets chez Candriam au sujet de cet accord.



A la suite de l'annonce d'un accord Iran-États-Unis, Les cours du pétrole plongent. Vers 17h55, le Brent chute de 6,90% à 82,98 dollars. Le WTI cède 4,54% à 80,47 USD.



De plus, les valeurs pétrolières ont subi les effets de la désescalade. TotalEnergies a cédé 4,43%. Shell et BP ont reculé respectivement de 4,35% et 3,27%.



Dans l'actualité des sociétés, Saint-Gobain a affiché l'une des plus fortes hausses du CAC 40. Le spécialiste des matériaux de construction a gagné 3,06%, après avoir annoncé la cession de Dahl, sa filiale scandinave de distribution de produits de plomberie et de chauffage, au distributeur finlandais Kesko pour un montant de 1,5 milliard d'euros.



En outre, Schneider Electric (+1,83%) a fini en hausse. L'équipementier électrique et le spécialiste taiwanais de l'assemblage électronique Foxconn ont annoncé ce lundi la conclusion d'un partenariat stratégique afin de définir et de déployer à grande échelle la prochaine génération de centres de données basés sur l'IA.



Mercredi soir vers 20h, après la BCE, la Fed dévoilera à son tour sa décision de politique monétaire. "Elle devrait laisser ses taux inchangés dans un contexte où l'inflation PCE, l'indicateur privilégié de la Fed, accélère à 3,8% sur un an en avril et où le marché du travail continue d'afficher de solides créations d'emplois (plus de 180 000 par mois sur les trois derniers mois à fin mai), rendant difficile toute justification d'une baisse de taux", fait savoir François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM. La Banque centrale des Etats-Unis devrait maintenir la fourchette cible des taux directeurs à 3,50-3,75%.



Ce jeudi à 13h, à l'issue de sa réunion, ce sera autour de la Banque d'Angleterre de partager sa décision de politique monétaire à 13h. La BoE devrait maintenir son taux directeur inchangé à 3,75%. "Depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran, la stratégie de la Banque a consisté à souligner que son orientation restrictive en matière de politique monétaire, associée à des conditions financières plus strictes (via des taux d'intérêt plus élevés), lui laisse une certaine marge de manoeuvre avant qu'elle ne doive signaler un quelconque changement de politique pour faire face au choc des prix de l'énergie", explique à ce sujet, Ranjiv Mann, gérant senior chez AllianzGI.



"Cette approche a été validée par l'affaiblissement continu de l'activité sur le marché du travail, avec un ralentissement de la croissance des salaires et des anticipations des entreprises concernant les accords salariaux qui s'orientent également à la baisse. Cette dynamique du marché du travail donne à la Banque la marge de manoeuvre nécessaire pour adopter une approche d'attente ("wait and see") à court terme", ajoute t-il.



Côté statistiques, l'excédent commercial de la zone euro s'est établi à 1,3 MdEUR en avril 2026, soit une augmentation par rapport à mars (0,6 MdEUR), selon les données corrigées des variations saisonnières publiées par Eurostat. Cette légère augmentation d'un mois sur l'autre traduit une progression de 3,2% des exportations de la zone, à 253,9 MdsEUR, qui a permis de plus qu'absorber la hausse de 2,9% des importations sur la même période, à 252,6 MdsEUR.



Dans la zone euro, la production industrielle du mois d'avril a augmenté de 0,1%, là où les analystes espéraient une hausse de 0,2% après 0,4% en mars (donnée révisée en hausse 0,2%).