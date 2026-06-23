USA : l'activité dans le privé se redresse

Selon des données préliminaires du mois de juin de S&P Global, l'activité dans le secteur privé américain a connu une accélération supérieure aux prévisions. L'indice la mesurant est passé de 51,5 à 52,2 points, là où les analystes redoutaient un repli à 50,8 points. A 52,2 points, cet indice est à son plus haut niveau depuis 5 mois.

Dans le détail, l'indicateur mesurant l'activité dans le secteur manufacturier est passé de 55,1 à 55,7 points, contre une estimation à 54,6. Un plus haut d'un petit peu plus de quatre ans.



Enfin, dans le secteur des services, cette statistique a également fait mieux que prévu en s'installant à 51,3 points, contre des estimations à 51,1 et un précédent à 50,7 points. Elle atteint son plus haut niveau depuis 4 mois.



Pour Chris Williamson, chief business economist at S&P Global Market Intelligence : "Des nouvelles plus encourageantes en provenance du Moyen-Orient ont contribué à restaurer une certaine confiance parmi les entreprises américaines en juin. Toutefois, le rythme global de croissance économique indiqué par l'enquête PMI flash demeure relativement faible par rapport à celui observé plus tôt dans l'année, avant le déclenchement du conflit. L'enquête suggère que les niveaux actuels d'activité sont compatibles avec une économie qui peine à croître à un rythme annualisé nettement supérieur à 1 % au deuxième trimestre".