Dans le détail, l'indicateur mesurant l'activité dans le secteur manufacturier est passé de 55,1 à 55,7 points, contre une estimation à 54,6. Un plus haut d'un petit peu plus de quatre ans.

Enfin, dans le secteur des services, cette statistique a également fait mieux que prévu en s'installant à 51,3 points, contre des estimations à 51,1 et un précédent à 50,7 points. Elle atteint son plus haut niveau depuis 4 mois.

Pour Chris Williamson, chief business economist at S&P Global Market Intelligence : "Des nouvelles plus encourageantes en provenance du Moyen-Orient ont contribué à restaurer une certaine confiance parmi les entreprises américaines en juin. Toutefois, le rythme global de croissance économique indiqué par l'enquête PMI flash demeure relativement faible par rapport à celui observé plus tôt dans l'année, avant le déclenchement du conflit. L'enquête suggère que les niveaux actuels d'activité sont compatibles avec une économie qui peine à croître à un rythme annualisé nettement supérieur à 1 % au deuxième trimestre".