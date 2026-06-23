Selon des données préliminaires du mois de juin de S&P Global, l'activité dans le secteur privé américain a connu une accélération supérieure aux prévisions. L'indice la mesurant est passé de 51,5 à 52,2 points, là où les analystes redoutaient un repli à 50,8 points. A 52,2 points, cet indice est à son plus haut niveau depuis 5 mois.
Dans le détail, l'indicateur mesurant l'activité dans le secteur manufacturier est passé de 55,1 à 55,7 points, contre une estimation à 54,6. Un plus haut d'un petit peu plus de quatre ans.
Enfin, dans le secteur des services, cette statistique a également fait mieux que prévu en s'installant à 51,3 points, contre des estimations à 51,1 et un précédent à 50,7 points. Elle atteint son plus haut niveau depuis 4 mois.
Pour Chris Williamson, chief business economist at S&P Global Market Intelligence : "Des nouvelles plus encourageantes en provenance du Moyen-Orient ont contribué à restaurer une certaine confiance parmi les entreprises américaines en juin. Toutefois, le rythme global de croissance économique indiqué par l'enquête PMI flash demeure relativement faible par rapport à celui observé plus tôt dans l'année, avant le déclenchement du conflit. L'enquête suggère que les niveaux actuels d'activité sont compatibles avec une économie qui peine à croître à un rythme annualisé nettement supérieur à 1 % au deuxième trimestre".
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.