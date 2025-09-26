USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan revu en baisse

La confiance du consommateur américain s'est détériorée en septembre à un rythme encore plus marqué que prévu initialement, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce vendredi.



L'indice est ressorti à 55,1 ce mois-ci dans sa version finale, contre 58,2 en août, alors qu'il s'était établi à 55,4 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 55,4 également.



Aucune autre information concernant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles, ses anticipations ou ses prévisions en matière d'inflation n'était pour l'instant disponible sur le site de l'UMich.

