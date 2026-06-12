USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan surprend positivement

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a progressé nettement plus que prévu.

Selon des données préliminaires du mois de juin, il est passé de 44,8 à 48,9 points, contre des attentes à 46,1 points, un niveau inédit depuis avril dernier.



Dans le détail, le moral des consommateurs a progressé d'environ quatre points d'indice, soit une hausse de 9%, les ménages ayant bénéficié d'un certain répit grâce au repli des prix de l'essence en début de mois. Cette amélioration mesurée du moral est généralisée, s'observant quels que soient l'âge, le niveau d'études ou le parti politique. Les consommateurs à faibles revenus ont affiché une hausse particulièrement marquée de leur confiance, ce qui est cohérent avec le fait que l'essence représente une part plus importante de leur budget.