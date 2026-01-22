USA : l'indice des prix PCE en ligne avec les attentes en novembre

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,8% en novembre, en rythme annuel, comme attendu, après +2,8% en octobre. En rythme mensuel, il s'élève à +0,2% comme attendu, après +0,3% en octobre. En version "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en octobre. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.