USA : l'indice ISM des services meilleur que prévu en novembre

La croissance dans le secteur américain des services s'est légèrement accentuée en novembre, alors que les économistes attendaient un léger ralentissement, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats.L'indice ISM des services est ressorti à 52,6 le mois dernier, contre 52,4 en octobre, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 52,1.



Le sous-indice de l'activité est remonté à 54,5, après 54,3 le mois précédent, tout comme celui de l'emploi qui a progressé de 48,2 à 48,9 d'un mois sur l'autre.



En revanche, l'indice des nouvelles commandes a reculé à 52,9 contre 56,2 en octobre, tandis que la composante des prix payés par les entreprises s'est également replié à 65,4 après 70 le mois d'avant.