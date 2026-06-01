USA : l'indice ISM manufacturier progresse en mai

La croissance du secteur manufacturier aux États-Unis s'est accélérée le mois dernier, à en croire l'indice ISM (Institute for Supply Management), qui vient de s'établir à 54, contre 52,7 en avril, alors que les économistes anticipaient en moyenne une certaine stabilité en mai, autour de 52,6.

Cette progression vient ainsi corroborer la tendance indiquée par l'indice PMI manufacturier dévoilé un peu plus tôt par S&P Global : ce dernier s'est établi à 55,1 pour mai, contre 54,5 le mois précédent, une hausse portée par la plus forte augmentation de la production depuis avril 2022.



Pour rappel, le seuil de 50 marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité selon la terminologie des indices PMI et ISM : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus l'expansion de l'activité est forte.