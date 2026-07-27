USA : l'indice manufacturier de la Fed de Dallas surprend favorablement en juillet
L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est ressorti à 1,3 en juillet contre 0 en juin. Il était attendu à -1.
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|Temps réel USA 18:48:41 27/07/2026
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