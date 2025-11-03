USA : l'indice manufacturier ISM poursuit son repli en octobre

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a accentué sa contraction en octobre aux Etats-Unis, alors qu'un ralentissement de sa décroissance était prévue, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.



L'indice ISM manufacturier est ressorti à 48,7 le mois dernier, contre 49,1 en septembre, alors que les économistes l'attendaient en amélioration vers 49,5.



Il s'agit de son huitième mois consécutif en-dessous de la barre des 50 points, qui dénote un repli du secteur manufacturier.



Le sous-indice des nouvelles commandes s'est amélioré à 49,4 contre 48,9 le mois précédent, tout comme celui de l'emploi passé à 46 en octobre, à comparer avec 45,3 le mois d'avant.



Mais celui des prix acquittés ressort en forte baisse, à 58 contre 61,9 en septembre.



Un autre indice PMI manufacturier publié lundi, celui de S&P Global, est ressorti à 52,5 au titre du mois écoulé, à comparer à 52 pour le précédent, à la faveur d'une production plus élevée, même si les droits de douane pèsent sur les exportations et poussent à la hausse les prix des intrants d'après le cabinet de recherche économique.