USA : l'indice NAHB inférieur aux attentes en juillet
L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en juillet, contre 35 attendu. Il avait atteint 36 en juin.
© Zonebourse.com - 2026
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