USA : l'indice 'Philly Fed' rechute en territoire négatif, au plus bas depuis avril

L'activité économique s'est contractée dans le nord-est des Etats-Unis en octobre pour atteindre son plus bas niveau depuis avril, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle publiée par la Réserve fédérale de Philadelphie.



L'indice 'Philly Fed' a chuté à -12,8 ce mois-ci contre 23,2 en septembre, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes prévoyaient en moyenne un recul autour de 7, sachant qu'un chiffre inférieur à zéro traduit une décroissance de l'activité manufacturière dans la région.



Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes reçues par les entreprises s'est amélioré, passant de 12,4 à 18,2, mais la composante de l'emploi a reculé de 5,6 à 4,6.



L'enquête montre également une poursuite des pressions inflationnistes, l'indice des prix payés s'étant accru de 46,8 à 49,2 d'un mois sur l'autre.