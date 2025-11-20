USA : l'indice 'Philly Fed' remonte, mais reste en zone de contraction

L'activité économique dans le nord-est des Etats-Unis a continué de se contracter en novembre, quoiqu'à un rythme moins prononcé qu'au cours du mois précédent, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle diffusée par la Réserve fédérale de Philadelphie.L'indice 'Philly Fed' est remonté à -1,7 sur le mois qui s'achève, contre -12,8 le mois précédent, un chiffre légèrement supérieur aux attentes puisque les économistes prévoyaient en moyenne un indice de -3.



Un chiffre inférieur à zéro traduit une décroissance de l'activité manufacturière dans la région, sur la base d'une enquête réalisée auprès d'entreprises situées dans l'est de la Pennsylvanie, au sud du New Jersey et dans le Delaware.



Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes reçues par les entreprises s'est détériorée à -8,6 contre +18,2 en octobre, tandis que la composante de l'enquête portant sur l'emploi s'est améliorée en passant de +4,6 à +6.



L'enquête montre également une certaine persistance des pressions inflationnistes, l'indice des prix payés étant ressorti à +56,1 contre +49,2 le mois dernier.