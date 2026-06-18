USA : l'indice Philly Fed repasse en territoire positif en juin
L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a globalement progressé, à en croire l'indice de diffusion de l'activité générale calculé par la Fed locale, qui est passé de -0,4 en mai à +10,3 en juin, un niveau globalement conforme aux attentes des économistes.
Publié le 18/06/2026 à 14:42
La Fed de Philadelphie ajoute que l'indice des prix payés a augmenté ce mois-ci, tandis que celui des prix reçus a, au contraire, reculé. Enfin, les entreprises manufacturières continuent d'anticiper une croissance globale au cours des six prochains mois.