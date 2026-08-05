USA : l'indice PMI composite au plus haut depuis octobre 2025

L'activité du secteur privé américain a atteint, le mois dernier, son rythme d'expansion le plus élevé depuis octobre 2025, à en croire l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite calculé par S&P Global, qui s'est établi à 54,5 en juillet, contre 51,9 le mois précédent.

L'indice demeure ainsi nettement au-dessus du seuil de 50, qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité. Selon la terminologie de S&P Global, plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.



Une accélération de l'expansion dans le secteur des services, dont l'indice est passé de 51,2 en juin à 54,6 en juillet, a coïncidé avec une progression plus modérée, mais toujours solide, de la production manufacturière au début du 3e trimestre.



La croissance des nouvelles commandes dans le secteur privé a atteint un plus haut de 19 mois, tandis que la confiance des entreprises à l'égard de leur activité pour les 12 prochains mois s'est hissée à son niveau le plus élevé depuis novembre dernier.



L'emploi privé a augmenté pour la première fois depuis avril. La hausse des prix des intrants s'est accélérée pour atteindre son niveau le plus élevé depuis novembre 2022, entraînant une progression des prix de vente globaux à un rythme inédit depuis exactement un an.