USA : l'indice PMI composite en nette progression en avril

L'expansion du secteur privé des États-Unis a accéléré en avril à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 51,7 au titre du mois écoulé (toutefois révisé de 52 en estimation flash), à comparer à 50,3 pour le mois de mars.

Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus l'expansion de l'activité est forte.



S&P Global précise qu'une augmentation ravivée de l'activité des services (avec un indice sectoriel passé de 49,8 en mars à 51 en avril) a coïncidé avec une croissance plus vigoureuse dans l'industrie manufacturière.



Des hausses seulement marginales des nouvelles commandes et des volumes d'emploi ont été enregistrées, mais la confiance des entreprises dans leurs perspectives s'est améliorée, tandis que les tensions inflationnistes se sont intensifiées.