USA : l'indice préliminaire des prix à la consommation des ménages conforme aux attentes

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 0,7% au mois de mars selon des données préliminaires, conformément aux prévisions. Un mois plus tôt, il avait progressé de 0,4%.



En rythme annuel, il n'a pas réservé de surprise avec une hausse de 3,5%, contre un précédent à +2,8%.



En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, les données sont également ressorties conformes aux prévisions avec une hausse de 0,3% en mars, pour une progression de 3,2% en rythme annuel.