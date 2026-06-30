USA : l'indice S&P/Case-Shiller dépasse les attentes en avril

Aux Etats-Unis, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure la variation des prix de vente des logements unifamiliaux dans 20 zones métropolitaines, a progressé de 1,1% en avril en rythme annuel. Il dépasse le consensus des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,9%, après une progression similaire en mars. En rythme mensuel, l'indicateur a avancé de 1% en avril, contre une hausse de 0,9% le mois précédent.