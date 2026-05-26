USA : l'indice S&P/CS Composite sous les attentes en mars

Aux États-Unis, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure la variation des prix de vente des logements unifamiliaux dans 20 zones métropolitaines, a progressé de 0,8% en mars en rythme annuel, là où le consensus ciblait une hausse de 0,9% après une progression de 0,9% en février. En rythme mensuel, l'indicateur a reculé de 0,2% en mars, après avoir baissé de 0,1% un mois plus tôt.