USA : l'inflation accélère davantage que prévu en avril

La hausse des prix à la consommation aux États-Unis a accéléré un peu plus que prévu le mois dernier, atteignant un rythme annuel de 3,8%, alors que les économistes n'attendaient qu'un taux de 3,7% après celui de 3,3% observé en mars.

Sans surprise, cette accélération de l'inflation globale d'un mois sur l'autre traduit essentiellement une envolée de 17,9% des prix de l'énergie en avril, dont un bond de 28,4% des prix de l'essence.



Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,8%, contre 2,6% en mars, et à comparer aux 2,7% attendus par le consensus.



Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,6% en données totales et à 0,4% en données sous-jacentes en avril, après des hausses séquentielles de 0,9% et 0,2% respectivement en mars.