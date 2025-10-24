USA : l'inflation annuelle accélère un peu en septembre

D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3% en septembre par rapport au même mois de 2024, un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à août, mais un peu sous le consensus.



Hors énergie (+2,8%) et produits alimentaires (+3,1%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti aussi à 3% le mois dernier, un taux en repli limité et légèrement inférieur au consensus.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'août et septembre 2025, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en données brutes et de 0,2% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.