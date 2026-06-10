Au mois de mai, l'inflation américaine n'a pas réservé de mauvaises surprises. L'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,5%, comme prévu, portant l'augmentation en rythme annuel à 4,2%, conformément aux attentes. Elle signale toutefois une accélération par rapport aux +3,8% enregistrés en avril.
En données core, hors alimentation et énergie, la hausse mensuelle a été de 0,2%, soit 0,1 point de moins que prévu. En rythme annuel, les données sont conformes au consensus avec une progression de 2,9%, contre +2,8% un mois plus tôt.
Dans le detail, le US Bureau of Labor Statistics precise que l'indice de l'énergie a augmenté de 3,9% en mai, après des hausses de 3,8% en avril et de 10,9% en mars. L'énergie a représenté plus de 60% de l'augmentation mensuelle de l'indice global. Celui du logement a également progressé en mai, affichant une hausse de 0,3%. L'indice de l'alimentation a augmenté de 0,2% sur le mois.
Après la publication de ces données, les hypothèses sur un statu quo de la Fed sur ses taux le 17 juin prochain n'ont pas bougé selon le FedWatch Tool de CME Group. Une très large majorité des investisseurs (98,2%) estime que la Réserve fédérale ne touchera pas à ses taux.
CME Group Inc. est le marché de contrat à terme de gré à gré et d'options sur instruments financiers le plus grand et le plus diversifié du monde. Le groupe propose des contrats à terme et des options sur taux d'intérêt, sur indices boursiers, sur devises, sur matières premières d'origine agricole ou à usage industriel, sur plusieurs formes d'énergie, ainsi que des produits d'investissement alternatifs tels que des contrats ayant trait aux conditions météorologiques ou à l'immobilier.
La majorité des opérations est réalisée au travers de plates-formes de négociation électroniques.
Par ailleurs, CME Group Inc., via sa chambre de compensation, assure le rapprochement et le règlement des opérations effectuées sur ses marchés, éliminant ainsi tout risque de défaut de paiement.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.