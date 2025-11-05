USA : l'ISM des services rebondit plus que prévu en octobre

La croissance de l'activité dans le secteur des services a accéléré plus que prévu en octobre, sous l'effet d'une forte progression des prises de commandes, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points tout juste en septembre, à la limite d'un basculement en zone de contraction.



Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse plus modeste, à 51.



La composante des nouvelles commandes est remontée à 56,2 contre 50,4 le mois précédent, tandis que celle de l'emploi s'est améliorée à 48,2 après 47,2 en septembre. Le sous-indice des prix acquittés a quant à lui progressé à 70, à comparer avec 69,4 un mois plus tôt.



