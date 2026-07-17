Cette progression, nettement plus forte qu'espéré, puisque les économistes anticipaient en moyenne un indice de 51, repose sur une hausse à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles (+15,1% à 54,9) et de celui des anticipations des consommateurs (+6,5% à 54).

"Avec un 2e mois consécutif de hausse de 10%, le moral des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis février de cette année, en raison de l'assouplissement des pressions sur les prix à la pompe ces dernières semaines", explique Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs.